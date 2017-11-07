Монтаж фиброцементного сайдинга

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Фиброцементные фасады в Москве и Московской области

Фиброцементный сайдинг

Отделка дома по системе вентилируемого фасада под ключ.
Утепление - Подшивка свесов - Установка камер / светильников / розеток.
Фиброцементный сайдинг
Фиброцементный сайдинг Дековер
White Hills
Фиброцементный сайдинг Фибростар
Фиброцементный сайдинг Фибротек
Latonit
БЕТЭКО
Фиброцементный сайдинг cmBord
Фиброцементный сайдинг FCS-GROUP
Фиброцементный сайдинг КАНЬОН
Фиброцементный сайдинг Кедрал

Монтаж фиброцементного сайдинга

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Фиброцементный сайдинг Кедрал

Что такое фиброцемент?


Фиброцемент - это современный композитный материал. В его состав входят экологичные компоненты: кварцевый песок, вода, цемент и целлюлозные волокна. Прочный и долговечный материал идеально подходит для облицовки фасада частного дома, коттеджа и любого малоэтажного строения.

Как производится фиброцемент?​


Фиброцементные панели для фасада изготавливаются по максимально простой и уникальной  технологии. Основные компоненты - цемента, песок, волокна целлюлозы и воды  смешиваются до состояния суспензии. Жидкая смесь подается в бак, в котором вращающиеся цилиндры забирают часть материала, частично удаляя избыток воды. Ремень проходит над поверхностью цилиндров и собирает тонкий слой состава будущего фиброцемента с поверхности каждого цилиндра. Движущийся конвейер доставляет сырой материал к формовочному барабану, на который последовательно наматываются слои для получения необходимой толщины конечного продукта. Затем пачки листов поступают под пресс с высоким давлением. Давление уплотняет панели, удаляет лишнюю влагу и придает необходимую высокую плотность материалу. Затем сырые листы фиброцемента созревают либо естественным путем, либо в автоклаве.

Преимущества фибросайдинга


  • Прочность – панели, толщиной минимум 8 мм, не говоря о шестнадцатых, проблематично повредить даже намеренно, не то, что случайным воздействием.
  • Износостойкость – фиброцемент не боится ни атмосферной влаги, ни вредителей, ни механических воздействий и не теряет нарядный вид спустя несколько лет, так как хотя и выцветает с течением времени, но гораздо медленнее бюджетных виниловых аналогов.
  • Декоративность – высокое качество имитации, большой выбор фактур и цветов и возможность как горизонтальной, так и вертикальной ориентации доски, позволяют облицовывать фибросайдингом дома в любых архитектурных стилях, как классических, так и современных.
  • Практичность – фиброцемент меньше нагревается на солнце и никак не реагирует на морозы, благодаря чему устойчив к деформациям и круглый год сохраняет свою геометрию. Он не нуждается в регулярном окрашивании или иной защитной обработке, а любые загрязнения удаляются с поверхности обычной водой.
  • Внесезонность – для фибросайдинга не имеет значение сезон монтажа, его можно монтировать и летом, и зимой, лишь бы не было осадков.

Профессиональный монтаж фибросайдинга от лучших производителей

Цены на материалы и работу
Мы предлагаем минимальные цены на фиброцементный сайдинг. Пожалуйста спросите в чате или оставьте заявку на расчет и мы пришлем вам выгодное предложение.

Реализованные объекты

Это небольшая часть наших работ,
которыми мы особенно гордимся
Кедрал фиброцементный сайдинг
Жилой дом, Тульская область
Кедрал клик
Коттедж на 4 семьи, Киевское шоссе
Кедрал фиброцементный сайдинг
Одноэтажный дом Калужская область
Кедрал клик
Двухэтажный дом Чехов
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Одноэтажный дом Тимашово
Кедрал клик
Одноэтажный дом Коломна

Услуги

Вы можете заказать у нас отделку фасада "под ключ"

Наиболее популярные запросы на выполнение работ от наших клиентов:

  • утепление фасада;
  • монтаж фиброцементного сайдинга;
  • монтаж подсветки фасада;
  • монтаж систем видеонаблюдения;
  • монтаж софитов и водосточной системы.
Нас часто спрашивают: можно ли монтировать фиброцементный сайдинг на брусовые дома или бревенчатые?
Ответ: можно, но есть ряд особенностей, в том числе такой монтаж несколько дороже чем для каркасного дома, ввиду необходимости в проведении большего объема работ. Например: подрезка перерубов, выравнивание обрешетки или дополнительное утепление.

Этапы работы

работы по монтажу фиброцементного сайдинга можно разделить на следующие этапы

Замер и расчет стоимости

 

Заказ материалов

 

Монтаж подсистемы и утепления

 

Монтаж сайдинга

 

CEDRAL, cmBord, Decover, FCS-Group, WhiteHills, БЕТЭКО, ЛАТОНИТ, Фибратек

 
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