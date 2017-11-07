Фиброцементный сайдинг

Фиброцементные панели для фасада изготавливаются по максимально простой и уникальной технологии. Основные компоненты - цемента, песок, волокна целлюлозы и воды смешиваются до состояния суспензии. Жидкая смесь подается в бак, в котором вращающиеся цилиндры забирают часть материала, частично удаляя избыток воды. Ремень проходит над поверхностью цилиндров и собирает тонкий слой состава будущего фиброцемента с поверхности каждого цилиндра. Движущийся конвейер доставляет сырой материал к формовочному барабану, на который последовательно наматываются слои для получения необходимой толщины конечного продукта. Затем пачки листов поступают под пресс с высоким давлением. Давление уплотняет панели, удаляет лишнюю влагу и придает необходимую высокую плотность материалу. Затем сырые листы фиброцемента созревают либо естественным путем, либо в автоклаве.