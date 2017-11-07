Монтаж фиброцементного сайдинга
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Фиброцементные фасады в Москве и Московской области
Фиброцементный сайдинг
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Монтаж фиброцементного сайдинга
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Что такое фиброцемент?
Фиброцемент - это современный композитный материал. В его состав входят экологичные компоненты: кварцевый песок, вода, цемент и целлюлозные волокна. Прочный и долговечный материал идеально подходит для облицовки фасада частного дома, коттеджа и любого малоэтажного строения.
Как производится фиброцемент?
Фиброцементные панели для фасада изготавливаются по максимально простой и уникальной технологии. Основные компоненты - цемента, песок, волокна целлюлозы и воды смешиваются до состояния суспензии. Жидкая смесь подается в бак, в котором вращающиеся цилиндры забирают часть материала, частично удаляя избыток воды. Ремень проходит над поверхностью цилиндров и собирает тонкий слой состава будущего фиброцемента с поверхности каждого цилиндра. Движущийся конвейер доставляет сырой материал к формовочному барабану, на который последовательно наматываются слои для получения необходимой толщины конечного продукта. Затем пачки листов поступают под пресс с высоким давлением. Давление уплотняет панели, удаляет лишнюю влагу и придает необходимую высокую плотность материалу. Затем сырые листы фиброцемента созревают либо естественным путем, либо в автоклаве.
Преимущества фибросайдинга
- Прочность – панели, толщиной минимум 8 мм, не говоря о шестнадцатых, проблематично повредить даже намеренно, не то, что случайным воздействием.
- Износостойкость – фиброцемент не боится ни атмосферной влаги, ни вредителей, ни механических воздействий и не теряет нарядный вид спустя несколько лет, так как хотя и выцветает с течением времени, но гораздо медленнее бюджетных виниловых аналогов.
- Декоративность – высокое качество имитации, большой выбор фактур и цветов и возможность как горизонтальной, так и вертикальной ориентации доски, позволяют облицовывать фибросайдингом дома в любых архитектурных стилях, как классических, так и современных.
- Практичность – фиброцемент меньше нагревается на солнце и никак не реагирует на морозы, благодаря чему устойчив к деформациям и круглый год сохраняет свою геометрию. Он не нуждается в регулярном окрашивании или иной защитной обработке, а любые загрязнения удаляются с поверхности обычной водой.
- Внесезонность – для фибросайдинга не имеет значение сезон монтажа, его можно монтировать и летом, и зимой, лишь бы не было осадков.
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Цены на материалы и работу
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Реализованные объекты
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Услуги
Вы можете заказать у нас отделку фасада "под ключ"
Наиболее популярные запросы на выполнение работ от наших клиентов:
- утепление фасада;
- монтаж фиброцементного сайдинга;
- монтаж подсветки фасада;
- монтаж систем видеонаблюдения;
- монтаж софитов и водосточной системы.
Нас часто спрашивают: можно ли монтировать фиброцементный сайдинг на брусовые дома или бревенчатые?
Ответ: можно, но есть ряд особенностей, в том числе такой монтаж несколько дороже чем для каркасного дома, ввиду необходимости в проведении большего объема работ. Например: подрезка перерубов, выравнивание обрешетки или дополнительное утепление.
Этапы работы
работы по монтажу фиброцементного сайдинга можно разделить на следующие этапы
Замер и расчет стоимости
Заказ материалов
Монтаж подсистемы и утепления
Монтаж сайдинга
CEDRAL, cmBord, Decover, FCS-Group, WhiteHills, БЕТЭКО, ЛАТОНИТ, Фибратек
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